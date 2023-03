Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : son histoire avec sa femme déjà terminée ?

C'est la bombe de ce début de semaine du côté du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale est connu pour être un divertissement permanent depuis plusieurs années, cette fois-ci, l'information ne fait pas rire du tout. D'après les informations révélées par Le Parisien, Achraf Hakimi, le défenseur du PSG et de la sélection marocaine est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 23 ans se serait présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) où elle a indiqué aux policiers avoir été victime de viol de la part du footballeur, sans pour autant porter plainte, mais en faisant une "déclaration de viol".

Le parquet de Créteil (Val-de-Marne) s'est alors auto-saisi de l'affaire, dont les faits remonteraient au 16 janvier dernier, avant de la transmettre à celui de Nanterre (Hauts-de-Seine). Jusqu'ici, ni le joueur de 24 ans, ni le club parisien ne ne sont exprimés, mais l'avocate d'Achraf Hakimi a tout de même tenu à prendre la parole : "Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", assure-t-elle dans Le Parisien.

Véritable star de la sélection marocaine, Achraf Hakimi est un homme marié, en couple avec l'actrice espagnole Hiba Abouk. Avec la jolie brune de 36 ans, le footballeur s'est marié en 2018 et ensemble ils ont eu deux garçons, Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022) et tout semblait aller pour le mieux jusqu'ici. À en croire la presse espagnole, ce ne serait pas du tout le cas et comme l'affirme le quotidien As, les deux célébrités seraient séparées depuis plusieurs semaines maintenant. Une rupture qui remonterait à plusieurs semaines avant les accusations dont est la cible le grand copain de Kylian Mbappé.

Plus d'apparitions à deux sur les réseaux sociaux depuis octobre

D'après les informations du quotidien espagnol, la différence d'âge entre eux, qui est de 12 ans, serait la principale raison de cette séparation. Hiba Abouk souhaiterait une vie de famille plus posée alors qu'Achraf Hakimi serait désireux de "continuer à faire la fête".

Pour l'heure, ni le footballeur, ni sa femme n'ont confirmé cette information, mais ils ne se montrent plus ensemble sur les réseaux sociaux depuis le mois d'octobre dernier. Présent le 27 février pour la cérémonie The Best, où il a semblé très décontracté, le Marocain n'était pas accompagné de sa femme.

Achraf Hakimi reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.