Achraf Hakimi accusé de viol : dans quel état psychologique se trouve le joueur du PSG ?

Il ne se passe pas une semaine sans histoire du côté du Paris Saint-Germain et si parfois cela prête à sourire, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Le Parisien a révélé le 27 février que l'une des stars du club de la capitale et véritable idole de l'équipe du Maroc, Achraf Hakimi, était visé par une enquête pour viol. C'est le parquet de Créteil (Val-de-Marne) qui s'est d'abord auto-saisi de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre (Hauts-de-Seine). Dans les faits, une jeune femme de 23 ans s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) où elle a indiqué aux policiers avoir été victime de viol de la part du footballeur de 24 ans, sans pour autant porter plainte contre lui, mais en faisant tout de même "une déclaration de viol".

D'après les informations obtenues par nos confrères, les faits remonteraient au 16 janvier dernier, jour où la jeune femme a commencé par échanger des messages avec Achraf Hakimi, avant de se rendre à son domicile. C'est à cet endroit que "les choses dérapent" et le mari de Hiba Abouk aurait alors "embrassée sur la bouche", la plaignante, avant de tenter de lui enlever ses vêtements et de lui embrasser les seins, malgré les contestations de cette dernière. "Elle affirme également que le sportif a commis une pénétration digitale malgré, là encore, ses protestations", ajoute Le Parisien.

Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice

Des accusations très graves à l'encontre du grand copain de Kylian Mbappé, mais si l'on en croit une fois de plus Le Parisien, la panique n'est pas de mise, ni au PSG, ni chez Achraf Hakimi. "Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", a indiqué son avocate, Fanny Colin. Même son de cloche dans l'entourage du joueur, qui affirme que l'international marocain est très calme face à ses accusations. De son côté, le PSG a décidé de soutenir son joueur dans cette affaire.

Preuve qu'il n'a pas l'air plus inquiet que ça, Achraf Hakimi était à la fameuse cérémonie The Best, organisée par la FIFA, ce 27 janvier à la salle Pleyel, juste après que l'information de ce " viol" soit sortie. Au côté de Kylian Mbappé, il a été nommé dans le 11 type des meilleurs joueurs de l'année, montant sur scène pour recevoir son trophée.

Achraf Hakimi reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.