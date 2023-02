Lionel Messi récompensé par la FIFA, sa femme Antonela sublime dans une robe fendue et unique

Ce rendez-vous a été marqué par les retrouvailles entre Français et Argentins, derniers finalistes de la Coupe du Monde il y a un peu plus de deux mois. Ainsi, le coach de l'Albiceleste Lionel Scaloni a été élu meilleur entraîneur et le gardien Emiliano Martinez a lui reçu le trophée de meilleur gardien sous les yeux de Kylian Mbappé, et l'attitude de l'attaquant a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

La soirée a été l'occasion de rendre hommage au roi Pelé, décédé le 29 décembre dernier. Sa veuve Marcia Aoki était d'ailleurs présente, et a reçu un trophée de la part de l'ancien joueur brésilien Ronaldo et du président de la Fifa Gianni Infantino.

Hakimi présent quelques heures après l'annonce de l'enquête

Lors du photocall, Kylian Mbappé est apparu très souriant et décontracté dans son joli costume bleu. Le joueur néerlandais Virgil van Dijk était lui venu en famille avec sa femme Rike Nooitgedagt et leurs deux magnifiques filles. Le sulfureux gardien Emiliano Martinez, encore lui, était accompagné de sa femme Amanda. Tout comme le Brésilien Casemiro, en compagnie d'Anna Mariana. Richarlison et João Cancelo étaient eux aussi sur place. Wendy Renard, joueuse française, a été récompensée par une place dans le meilleur XI de l'année féminin. Elle est venue chercher son trophée avec un costume d'un vert saisissant.

Parmi les anciennes gloires, Didier Drogba s'est rendu à la cérémonie. Tout comme Marcel Desailly aux côtés de sa ravissante compagne. L'événement était animé par la top model Adriana Lima, nouvelle ambassadrice mondiale de la FIFA. Elle était avec son compagnon André Lemmers dans les coulisses.

Autre apparition remarquée, mais pour une raison différente : celle du défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi. Récompensé par une présence dans le meilleure XI de l'année, il était présent à la cérémonie, quelques heures après l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre lui pour viol par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine).