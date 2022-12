Lionel Messi sans filtre : ce que ses enfants ont fini par "ne plus supporter" à Paris

Lionel Messi en a joué des matchs importants dans sa carrière, mais celui d'aujourd'hui face à la France en finale de sa dernière Coupe du monde - lui qui n'a jamais remporté la compétition - est certainement l'un de ceux qui va le plus compter. Après une finale perdue en 2014 face à l'Allemagne, le génie argentin espère battre les Français et son coéquipier en club, Kylian Mbappé. Car oui, depuis plus de deux ans maintenant, le meilleur joueur de la planète évolue en France et plus précisément au Paris Saint-Germain, où il a rejoint son grand copain Neymar. Un changement de vie radical pour le joueur de 35 ans, qui vivait depuis de longues années du côté de Barcelone, où il avait ses habitudes.

Venu avec sa femme Antonela Roccuzzo et leurs trois enfants, Thiago (10 ans), Mateo (7 ans) et Ciro (4 ans), les premiers temps dans la capitale se sont avérés très difficiles. En novembre 2021, quelques mois après son arrivée, il s'est entretenu avec le journal espagnol Sport, pour évoquer justement cette adaptation compliquée à un nouveau style de vie. "Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain", admettait-il dans un premier temps, avant d'évoquer ses garçons : "Ce n'est pas simple pour les enfants, qui avaient déjà commencé l'école en Espagne."

La difficulté à trouver un logement pèse sur les garçons

Et dans tous ces changements, Lionel Messi a mis un temps fou avant de trouver une maison pour les siens, logeant pendant plusieurs mois au Royal Monceau, un palace parisien. "Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. C'était difficile", avait-il fini par lâcher. Un manque de repère qui a vite été comblé par le joueur et sa femme, qui ont fini par trouver une superbe résidence du côté de Neuilly-sur-Seine.