Lionel Messi sévèrement touché par la Covid-19 : son entraîneur prend une décision importante

Les débuts de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain sont légèrement plus compliqués que prévu. Arrivé en grandes pompes en août dernier dans la capitale, le génie argentin a créé la sensation en quittant le FC Barcelone après y avoir fait toute sa carrière. Très attendu, le sportif de 34 ans a plus de mal que prévu à s'intégrer dans l'attaque de feu qu'il compose avec Kylian Mbappé et son ami Neymar. Souvent blessé, il a également eu le malheur d'attraper le covid lors de ses vacances en Argentine fin décembre.

Comme de très nombreuses personnes, Lionel Messi a donc dû rester bloqué plus longtemps que prévu à cause du virus, au grand malheur de son club et de ses fans, qui ont d'ailleurs longtemps cherché le coupable de l'infection. Désormais revenu à Paris, il a mis du temps à se remettre en forme et si on écoute son entraîneur en équipe nationale, Lionel Scaloni, cela peut se comprendre. "J'ai eu une conversation avec lui et il m'a dit que le Covid l'affectait beaucoup. Il avait la souche la plus dure", raconte en conférence de presse celui qui a décidé de ne pas le sélectionner pour les prochains matchs et ainsi lui permettre de se reposer.

J'ai décidé que le mieux était qu'il ne vienne pas dans de mauvaises conditions

Une bonne nouvelle pour le PSG et pour le joueur, qui va éviter de nouveaux déplacements très longs en direction de l'Amérique du Sud. "Il est important qu'il se rétablisse physiquement et j'ai décidé que le mieux était qu'il ne vienne pas dans de mauvaises conditions. Il n'a pas joué pendant longtemps et je pense que la décision était la bonne", poursuit Lionel Scaloni.

Lionel Messi va ainsi pouvoir profiter des siens, de sa femme Antonela Roccuzzo, comme de ses trois garçons, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). Très casanier, le footballeur semble bien s'intégrer à sa nouvelle vie à Paris, il ne manque désormais plus qu'à le voir briller sur les terrains !