Emiliano Martinez : Le gardien qui s'est moqué de Mbappé dépense une fortune pour sa protection... très spéciale !

C'est l'un des hommes forts de l'équipe d'Argentine durant cette Coupe du monde. Aux côtés de Lionel Messi et Angel Di Maria, le gardien de but Emiliano Martinez a réussi des prestations incroyables qui lui ont valu le titre de meilleur gardien de la compétition. Pourtant simple joueur d'Aston Villa en Angleterre, il s'est révélé excellent, notamment lors de la séance de tirs aux but, lors de la finale remportée face à la France. Premier à venir consoler Kylian Mbappé après le match, il l'a également été pour tourner en dérision l'attaquant du Paris Saint-Germain lors des célébrations d'après match. Une attitude qui n'a pas vraiment plu et il s'est attiré les foudres de nombreux supporters.

C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'Emiliano Martinez a décidé d'investir dans un chien de garde, comme nous l'apprend le Daily Star. D'après leurs informations, le footballeur de 30 ans, dont les retrouvailles avec le capitaine des Bleus Hugo Lloris ont beaucoup fait parler, a décidé de s'offrir les services d'un chien surentraîné auprès d'Elite Protection Dogs. La société britannique a mis à sa disposition un berger belge malinois pour la modique somme de 23 000 euros ! Pour ce prix là, celui que l'on surnomme El Dibu a reçu un chien entraîné pour servir les forces spéciales anglaises et la marine américaine et il sera notamment chargé de protéger ses trophées, à commencer par le gant en or de la FIFA de meilleur gardien de la Coupe du monde.

Emiliano Martinez, ennemi public numéro 1 des supporters français

Devenu la cible de nombreux internautes français, Emiliano Martinez ne s'est pas fait que des amis lors du mondial, à commencer par l'ancien international français, Adil Rami. Ce dernier, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, s'est montré particulièrement véhément envers le gardien de but argentin. "Le plus gros FD. du monde du football... L'homme le plus détesté", a-t-il écrit sur son compte Instagram, déclenchant une véritable guerre des mots entre les joueurs de l'albiceleste et lui.