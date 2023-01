Hugo Lloris et Emiliano Martinez : les retrouvailles glaciales après la Coupe du monde déchaînent les internautes !

C'est l'un des duels de cette finale de Coupe du monde remportée par l'Argentine aux tirs au but. Les deux gardiens Hugo Lloris et Emiliano Martinez ont été au centre de l'attention durant ce moment crucial et c'est finalement l'Argentin qui a su tirer son épingle du jeu et a permis à son pays de l'emporter. Ce dernier a d'ailleurs beaucoup fait parler de lui après la rencontre en étant l'auteur de plusieurs célébrations où il a pris à parti la star des Bleus, Kylian Mbappé. Depuis, il est devenu l'ennemi public numéro un des supporters de l'équipe de France et après plusieurs jours de fête dans son pays, il est enfin rentré en Angleterre, dans son club d'Aston Villa.

Ce 1er janvier, son équipe était opposée à celle d'Hugo Lloris, Tottenham, et c'était donc l'occasion des retrouvailles entre les deux joueurs après cette finale. S'il n'est pas titulaire pour son retour, Emiliano Martinez était remplaçant et avant d'entrer sur le terrain, il s'est arrêté pour saluer le capitaine de l'équipe de France. Des images captées par les caméras de télévision et une petite séquence qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. La séquence a été reprise par des comptes spécialisés dans le football sur Twitter et les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur animosité envers le gardien de but argentin. "Lloris aurait dû l'enclencher", "En tant que capitaine de l'équipe de France ya pas a lui serrer la main Hugo", ou encore "Hugo va lui apprendre le poste de gardien de but", les supporters des Bleus en veulent encore beaucoup à celui que l'on surnomme "El Dibu".