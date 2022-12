"Bah alors Jorgelina ?" : Adil Rami poursuit son clash contre les Argentins et allume Angel Di Maria et sa femme !

Si certains pensaient que les répercussions de la victoire de l'Argentine contre la France en finale de Coupe du monde ne dureraient pas longtemps, ils se trompaient ! Depuis plusieurs jours maintenant, une véritable passe d'armes a lieu entre plusieurs joueurs argentins et Adil Rami. Ce dernier a tenu à prendre la défense de son ancien coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé, qui a été la cible de plusieurs attaques de la part d'Emiliano Martinez. Des mots qui ont fait réagir plusieurs joueurs, dont Angel Di Maria, qui s'en est pris au joueur de 37 ans qui évolue à Troyes depuis deux ans.

Une petite phrase qui n'a pas plus à Adil Rami, qui lui a rétorqué promptement sur Instagram, avant que la femme de ce dernier, Jorgelina Cardoso, ne décide de s'en mêler. "Angel peut t'apprendre à pleurer, à s'occuper d'une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année génie", lui a-t-elle rétorqué dans sa story. Un petit tacle qui n'est pas resté lettre morte. Fidèle à sa réputation de grande gueule, l'ancien champion du monde a publié sa réponse en story lui aussi. Il a simplement mis une copie d'écran de son téléphone sur laquelle on peut voir que la femme de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain lui a fait une demande d'invitation par message privée sur Instagram. "Bah alors Jorgelina ? Lui il m'apprend à pleurer et toi tu lui apprends la nouvelle", ajoute l'ex de Pamela Anderson sur la story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Jusqu'où ira le clash Rami-Di Maria ?

Une nouvelle étape est franchie dans la petite guerre que se livre Adil Rami et le couple Angel Di Maria et Jorgelina Cardoso. Le Français n'a pas hésité à sortir les dossiers. Tout ceci ne serait bien sûr pas arrivé sans les provocations du gardien argentin à l'encontre de Kylian Mbappé, qui ont énervé de nombreux supporters de l'équipe de France. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois sur cette polémique il y a quelques heures. "Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles", a-t-il déclaré après le match contre Strasbourg.

Adil Rami compte bien avoir le dernier mot dans le conflit qui l'oppose à Angel Di Maria et sa femme.