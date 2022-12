Adil Rami : La guerre continue, la femme d'Angel Di Maria se lâche et lui donne des conseils sur... les femmes !

C'est une défaite qui va laisser des traces dans la mémoire des supporters français. Alors que les Bleus avaient l'objectif de remporter une seconde Coupe du monde d'affilée, ils ont été battus aux tirs au but en finale par l'Argentine. Une terrible déception qui s'est accompagnée de célébrations pendant lesquelles Kylian Mbappé a été la cible privilégiée des supporters et des joueurs argentins. Un comportement qui n'a pas du tout plu à un ancien champion du monde français, Adil Rami. Très réactif sur les réseaux sociaux, ce dernier s'en est violemment pris à Emiliano Martinez, ce qui a suscité de vives réactions de la part des coéquipiers du gardien de but.

Angel Di Maria a été l'un des premiers à réagir et visiblement l'embrouille entre lui et Adil Rami a mis Jorgelina Cardoso, la femme de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Angel Di Maria, dans tous ses états. Sur son compte Instagram, cette dernière a repris les mots du joueur de 37 ans, qui se moquait de son mari pour sa tendance à pleurer à la fin des matchs en lâchant "Tu m'apprends Angel ???" et elle n'y est pas allé de main morte. "Angel peut t'apprendre à pleurer, à s'occuper d'une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales", balance la mère de deux filles, avant de conclure de manière très ironique (la story est à retrouver dans le diaporama) : "Très bonne année génie."

Adil Rami contre les Argentins, le clash continue

La petite guéguerre entre Adil Rami et les joueurs argentins ne semble donc pas terminée. Il faut dire que l'ex de Pamela Anderson y est allé particulièrement fort avec Emiliano Martinez. "Le plus gros FD. du monde du football... L'homme le plus détesté", a-t-il lancé à l'encontre du gardien de but, auteur de quelques moqueries de mauvais goût lors des célébrations du titre au pays. Si les relations entre les deux pays étaient plutôt cordiales avant la finale, l'animosité a gagné du terrain et les retrouvailles entre les deux stars Kylian Mbappé et Lionel Messi ne s'annoncent pas des plus chaleureuses. L'attaquant de 24 ans s'est d'ailleurs exprimé sur les attaques dont il a été la cible et il a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de maturité dans ses propos.