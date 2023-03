Diaporama : Achraf Hakimi accusé de viol : dans quel état psychologique se trouve le joueur du PSG ?

Les faits se seraient déroulés le 16 janvier dernier à son domicile, comme l'indique une femme de 23 ans, qui s'est rendue au commissariat pour faire une déclaration de viol Achraf Hakimi (PSG) - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © BestImage, Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

Si la jeune femme n'a pas porté plainte, le parquet de Nanterre s'est saisi de l'affaire. La jeune femme aurait été agressée au domicile d'Achraf Hakimi

Face à ces graves accusations, Achraf Hakimi ne semble pas plus perturbé que ça, comme le rapporte Le Parisien

"Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", a indiqué l'avocate du footballeur du PSG, Fanny Colin

De son côté, le club parisien soutient totalement son joueur

Achraf Hakimi et son frère Nabil Hakimi - Photocall de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

