Kylian Mbappé (encore) défendu par Achraf Hakimi : la relation entre les deux stars du PSG enflamme les réseaux sociaux !

C'est un début d'année 2023 compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui vient de subir sa première défaite de la saison lors du match au sommet du championnat de France. Face à de solides Lensois, les Parisiens ont offert une prestation insipide et repartent du stade Bollaert avec une défaite 3 buts à 1 et le sentiment que sans ses stars Neymar et Lionel Messi, l'équipe ne vaut pas grand-chose. Pourtant, la pépite Kylian Mbappé était de la partie, mais il n'a pas pu faire la différence pour son équipe, bien surveillé par les défenseurs adverses. Un peu trop même, puisque le grand frère d'Ethan a été victime d'un bien vilain tacle en fin de première mi-temps.

Se tordant de douleur après l'intervention de Jonathan Gradit, l'attaquant de 24 ans a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et plus particulièrement de son ami, Achraf Hakimi. Survolté, le Marocain de 24 ans lui aussi, s'est rapidement interposé aux Lensois et face à son intervention trop énergique, l'arbitre a décidé de lui infliger un carton jaune. De quoi relancer les débats sur les réseaux sociaux sur cette amitié très forte (et trop forte aux goûts de certains) entre Kylian Mbappé et le mari de la sublime Hiba Abouk. "Hakimi qui prend un carton jaune pour avoir défendu Mbappé, ça leur ressemble tellement", écrit un abonné sur Twitter, rapidement suivi par plusieurs comptes qui vont détourner d'autres vidéos pour symboliser la forte amitié qui existe entre les deux joueurs. "Hakimi quand il a vu Mbappé par terre" ou encore "Hakimi quand on touche à Mbappé" avec des vidéos de personnes qui partent au quart de tour, à l'image du célèbre influenceur Julien Tanti, les internautes s'en sont donnés à coeur joie !