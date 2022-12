Achraf Hakimi : Qui est Hiba Abouk, la célèbre femme de la star du Maroc et mère de ses enfants ?

C'est la très belle histoire de cette Coupe du monde pleine de rebondissements. Depuis le match remporté face au Portugal de Cristiano Ronaldo le 10 décembre dernier, le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la compétition. Un exploit historique que les Lions de l'Atlas doivent en partie à leur latéral droit, Achraf Hakimi. Véritable star de la sélection, le joueur du Paris Saint-Germain est l'âme de cette équipe qui n'en finit plus de surprendre. Un homme heureux sur les terrains, mais également en dehors, lui qui partage la vie de la ravissante Hiba Abouk, une actrice espagnole très connue de l'autre côté des Pyrénées.

Plus âgée que lui (elle a 36 ans et Achraf Hakimi seulement 24), la belle brune est née à Madrid, tout comme son mari, où ses parents sont arrivés en provenance de Tunisie. Actrice de profession, elle s'est fait connaître en jouant dans des séries à succès en Espagne et aujourd'hui elle est très populaire sur les réseaux sociaux avec notamment plus de 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Le couple est assez discret et partage peu de détails sur sa vie privée, mais lors d'une interview accordée au magazine Hola! en mars 2020, Hiba Abouk a révélé une information importante. "Nous nous sommes mariés en secret avant la naissance de notre fils. (...) C'était très familial. Nous devons encore célébrer une grande fête, avec la famille élargie et les amis, sans limitation du nombre d'invités", a-t-elle déclaré.

Achraf et Hiba parents de deux petits garçons

Achraf Hakimi et Hiba Abouk seraient donc mariés, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont deux beaux enfants. Le premier, prénommé Amin, est né en février 2020 et a donc 2 ans, et le second est né le 12 février 2022, un jour seulement après l'anniversaire de son grand frère ! Maman de deux petits garçons, la belle espagnole se montre active sur Instagram et elle aime bien partager des photos en compagnie de son mari et de ses enfants. Une belle histoire d'amour entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk, qui vivent la grande vie à Paris. Une ville idéale pour ses deux amoureux de mode, qui ne ratent pas un défilé de la Fashion Week.