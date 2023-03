Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : un membre de sa famille sort enfin du silence

Pas un jour ne passe sans que le Paris Saint-Germain ne fasse la Une des journaux, que ce soit pour des raisons sportives ou extra-sportives. Depuis le rachat par un fond souverain du Qatar, le club de la capitale est plus que jamais sous le feu des projecteurs et avec les nouveaux objectifs européens des dirigeants, les stars s'amassent depuis plusieurs saisons maintenant. Au poste d'arrière droit, les dirigeants ont choisi de faire confiance à la star de la sélection marocaine, Achraf Hakimi. Le footballeur de 24 ans est arrivé en 2021 et depuis, tout se passe pour le mieux et sa très forte amitié avec Kylian Mbappé l'a beaucoup aidé à s'intégrer.

Pourtant, depuis une semaine maintenant, Achraf Hakimi est au coeur d'une affaire qui pourrait s'avérer très grave. Le 27 février dernier, Le Parisien révelait qu'une enquête pour viol à la suite d'une "déclaration de viol" faite par une jeune femme de 24 ans avait été ouverte à l'encontre du défenseur parisien. Des accusations très graves que le joueur conteste fortement. "Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", a déclaré son avocate au Parisien. On sait également que le club de la capitale a décidé de soutenir son joueur, qui peu de temps avant les faits, qui se seraient déroulés le 16 janvier dernier, se serait séparé de sa femme, Hiba Abouk.

Si Achraf Hakimi n'a pas l'air perturbé par ces accusations, lui qui était présent à la cérémonie des trophées The Best, organisée par la FIFA, il semblerait que la sérénité soit de mise au sein de sa famille. "Mon coeur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. (...) Oui, je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent", a déclaré la mère du joueur, Saida Mouh, dans des propos à la chaîne de télévision qatari Al Araby et rapportés par Le 10 Sport. Soutenu par sa mère, Achraf Hakimi, qui a été mis en examen le 3 mars dernier, continue de clamer son innocence dans cette affaire.

