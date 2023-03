Diaporama : Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : un membre de sa famille sort enfin du silence

1 / 13 Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : un membre de sa famille sort enfin du silence

2 / 13 Achraf Hakimi, sa mère s'exprime sur l'enquête qui le vise Achraf Hakimi lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 13 Le 27 février dernier, on apprenait qu'une enquête pour viol avait été ouverte à l'encontre du joueur du PSG Achraf Hakimi (mise en examen pour viol) assiste dans les tribunes au match du PSG face à Nantes (4-2) au Parc des Princes à Paris le 4 mars 2023. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 13 Mis en examen le 3 mars dernier, Achraf Hakimi est accusé par une jeune femme de 24 ans de l'avoir violé le 16 janvier dernier Achraf Hakimi et sa compagne Hiba Abouk - People au défilé de mode Femmes prêt-à-porter printemps-été 2022 "Balmain" à la Seine Musicale à Paris. Le 29 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

5 / 13 Le joueur clame son innocence depuis le début de l'affaire par le biais de son avocate. "Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", a-t-elle déclaré Achraf Hakimi ( 2 - PSG ) - Match de Ligue 1 Uber Eats "PSG - Reims (1-1)" au Parc des Princes, le 29 janvier 2023. A l'occasion du Nouvel An chinois, les joueurs portent un maillot avec leurs noms floqués en mandarin. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

6 / 13 Récemment, c'est la mère du joueur, Saida Mouh, qui s'est exprimée. "Mon coeur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé", indique-t-elle à la chaîne Al Araby Achraf Hakimi - Photocall de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

7 / 13 "Oui, je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent", conclut la mère d'Achraf Hakimi Exclusif - K.Mbappe et Achraf Hakimi ont fait la fête jusqu'à 1h du matin à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 janvier 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 13 Achraf Hakimi (mise en examen pour viol) assiste dans les tribunes au match du PSG face à Nantes (4-2) au Parc des Princes à Paris le 4 mars 2023. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

9 / 13 Achraf Hakimi et Hiba Abouk - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

10 / 13 Kylian Mbappé (trophée FIFPro Team World Hommes) et Achraf Hakimi (trophée FIFPro Team World Hommes et visé par une enquète pour viol) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage

11 / 13 Achraf Hakimi - Match de Ligue 1 Uber Eats "Lens contre le PSG" (3-1) au Stade Bollaert-Delelis à Lens le 1er janvier 2023. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

12 / 13 Achraf Hakimi et Kylian Mbappé - Cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris, France, le 27 février 2023. Cyril Moreau/Bestimage © BestImage