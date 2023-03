Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : le joueur du PSG mis en examen !

Gros tournant dans l'affaire qui implique la star du PSG, Achraf Hakimi. Le 27 février 2023, on apprenait que le footballeur de 24 ans était visé par une enquête pour viol à la suite d'une "déclaration de viol" faite par une jeune femme de 24 ans, qui s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Les faits remonteraient au 16 janvier dernier et d'après la jeune femme, qui n'a pas souhaité porter plainte, elle se serait rendue au domicile du joueur, à Boulogne (Hauts-de-Seine) où elle indique notamment "que le sportif a commis une pénétration digitale malgré, là encore, ses protestations".

Jusqu'ici, le joueur du Paris Saint-Germain n'a fait aucune déclaration publique et il était même présent le 27 février au soir lors de la cérémonie de remise des trophées de The Best, au côté de son grand copain, Kylian Mbappé. "Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice", a déclaré son avocate au Parisien, preuve qu'il semblait confiant dans cette affaire. D'après les informations de nos confrères, même son de cloche au sein du club de la capitale, qui soutient son joueur, mais une nouvelle information vient de tomber et elle est de taille.

Le joueur entendu jeudi soir, puis placé en examen

D'après les informations de l'AFP, le joueur, qui serait séparé de sa femme depuis plusieurs semaines, a été mis en examen jeudi 2 mars pour viol, comme l'a indiqué ce vendredi le parquet de Nanterre. Selon leurs informations, Achraf Hakimi a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.Pour l'heure, aucune déclaration n'a été faite de la part du joueur, ni de son avocate.

Le joueur était d'ailleurs présent à l'entraînement du PSG ce vendredi.

Véritable star de la sélection marocaine, Achraf Hakimi est arrivé au PSG à l'été 2021, accompagné de sa femme, l'actrice espagnole Hiba Abouk. Il est également père de deux garçons, Amin (2 ans) et Naïm (1 ans).

Achraf Hakimi reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.