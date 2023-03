Diaporama : Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : le joueur du PSG mis en examen !

Achraf Hakimi placé en garde à vue Achraf Hakimi - Photocall de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Le défenseur du PSG est visé par une enquête pour viol, comme l'a révélé Le Parisien

Une jeune femme de 24 ans accuse le footballeur marocain de l'avoir violé à son domicile le 16 janvier dernier

Comme l'AFP l'a révélé, Achraf Hakimi a été été entendu par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine ce jeudi 2 mars

Il a ensuite été entendu par un juge d'instruction avant d'être placé sous contrôle judiciaire

