Achraf Hakimi bien séparé de sa femme : Hiba Abouk "obligée" de briser le silence, elle digère le "choc"

En mai 2022, Achraf Hakimi et sa femme Hiba Abouk faisaient sensation au Festival de Cannes, lors de la montée des marches du film L'Innocent de Louis Garrel. Le joueur du PSG et sa sublime épouse s'étaient montrés très complices devant les photographes, des images qui appartiennent définitivement au passé.

Alors qu'au début du mois de mars la presse espagnole rapportait que le footballeur marocain de 24 ans, mis en examen pour viol, et sa femme étaient séparés, l'information vient tout juste d'être confirmée. Hiba Abouk a choisi de briser le silence par le biais d'un communiqué qu'elle a transmis à El Pais et qu'elle a partagé dans sa story Instagram (voir le diaporama).

J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc

"Aujourd'hui, je me sens obligée de rendre cette déclaration publique pour exprimer mon état d'esprit et clarifier de première main la désinformation qui circule", débute la sublime actrice espagnole de 36 ans qui était mariée depuis 2020 à Achraf Hakimi. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022).

Hiba Abouk précise dans son long message que leur rupture est survenue avant que la star du PSG ne soit mise en examen pour viol. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", poursuit-elle.

Quant à l'affaire concernant son ex-mari, accusé de viol par une jeune femme de 24 ans - pour des faits qui seraient survenus dans la nuit du samedi 25 février à son domicile de Boulogne-Billancourt qu'il nie en bloc -, Hiba Abouk n'élude pas le sujet. "Il va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l'accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice", écrit-elle à ce propos.

"Je vous demande de respecter ma vie privée et celle de mes enfants dans ces circonstances délicates", conclut-elle son communiqué.

Achraf Hakim convoqué par le Maroc

Le 25 mars dernier, Achraf Hakim a joué sous les couleurs du Maroc contre le Brésil, dans le cadre d'un match amical qui s'est soldé par une victoire historique (2-1).

"Il est serein, c'est le plus important. Nous on est avec lui, il y a la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf", avait déclaré en conférence de presse le sélectionneur Walid Regragui. "C'est quelqu'un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu'il pense au football d'abord et il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires là pour lui", avait-il ajouté.