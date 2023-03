Diaporama : Achraf Hakimi bien séparé de sa femme : Hiba Abouk "obligée" de briser le silence, elle digère le "choc"

1 / 18 Achraf Hakimi bien séparé de sa femme : Hiba Abouk "obligée" de briser le silence, elle digère le "choc"

La presse espagnole avait rapporté au début du mois de mars qu'Achraf Hakimi et sa femme Hiba Abouk étaient séparés.

L'actrice espagnole vient de confirmer l'information.

4 / 18 C'est par le biais d'un communiqué publié sur son compte Instagram qu'elle s'est exprimée. Hiba Abouk confirme être séparé d'Achraf Hakimi sur Instagram le 27 mars 2023. © Instagram, hiba_abouk_

5 / 18 Hiba Abouk fait savoir que sa rupture avec Achraf Hakimi est intervenue avant la mise en examen du joueur du PSG. Achraf Hakimi et Hiba Abouk - People au défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2023 "Isabel Marant" lors de la fashion week de Paris. Le 29 septembre 2022 © Pierre Perusseau-Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Perusseau - Da Silva / Bestimage

6 / 18 Ils sont les parents de deux garçons, Amin et Naïm. Achraf Hakimi et Hiba Abouk - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 18 "Je vous demande de respecter ma vie privée et celle de mes enfants dans ces circonstances délicates", conclut Hiba Abouk dans son communiqué. Hiba Abouk - Défilé de Mode Giambattista Valli, Collection Haute Couture Printemps-été 2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 23 Janvier 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Hiba Abouk - Photocall au défilé de mode Haute-Couture Elie Saab au Carreau du Temple lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 25 janvier 2023.

Exclusif - Achraf Hakimi et sa femme Hiba Abouk - Inauguration de l'institut de beauté "Maison Nawel" à Marrakech au Maroc le 17 juin 2022.

Marco Verratti et sa femme Jessica Aidi, Achraf Hakimi et sa compagne Hiba Abouk - People au défilé de mode Femmes prêt-à-porter printemps-été 2022 "Balmain" à la Seine Musicale à Paris. Le 29 septembre 2021

Hiba Abouk lors de la présentation de la série 'Yo maté a mi marido' (J'ai tué mon mari) à Madrid, Espagne, le 11 mai 2022.

Hiba Abouk - Photocall au défilé de mode Haute-Couture Elie Saab au Carreau du Temple lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 25 janvier 2023.

Exclusif - Nawel Debbouze avec son mari Fouad Ben Kouider, Achraf Hakimi et sa femme Hiba Abouk - Inauguration de l'institut de beauté "Maison Nawel" à Marrakech au Maroc le 17 juin 2022.

Hiba Abouk - Les célébrités au défilé de mode Homme "Givenchy" prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la fashion week de Paris, le 18 janvier 2023.