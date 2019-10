Adam DeVine (Modern Family) fiancé : Chloe Bridges a dit "oui" !

Adam DeVine sera bientôt un homme marié ! L'acteur de 35 ans a annoncé ses fiançailles avec Chloe Bridges le 25 octobre 2019 sur Instagram. En légende d'une photo avec sa chérie, il écrit : "Elle a dit oui ! En fait elle a plutôt dit "ahh Adam" et elle m'a embrassée mais je pense que ça signifie OUI ! J'aime Chloe plus que tout et je suis tellement excité de passer le reste de ma vie à ses côtés."

Je vais sûrement ressembler à un Saint Bernard

La star de la série Modern Family plaisante et ironise sur ses vieux jours avec Chloe : "Tu auras moins de rides que moi. Je vais sûrement ressembler à un Saint Bernard." Il poursuit :"Je lui ai demandé sa main le week-end dernier et je voulais garder cela privé pendant quelques jours mais maintenant nous sommes prêts à le dire au monde entier !" Il précise que c'est sa chérie qui se chargera de la majeure partie de l'organisation du mariage mais qu'il sera bien évidement disponible pour goûter les gâteaux : "Je t'aime Chloe. Amuse toi bien avec la préparation du mariage. Je serai là pour la dégustation de gâteaux." Une attitude pragmatique.

j'ai D'ABORD remarqué ses petites fesses

En couple depuis janvier 2015 avec l'actrice de Pretty Little Liars, la jeune femme de 27 ans a partagé son bonheur sur Instagram. Elle écrit :"J'aime cet homme de tout mon coeur et je suis tellement excitée d'être bientôt avec lui pour toujours." Elle en profite pour préciser ce qui l'a fait craquer chez l'acteur. Son humour bien sûr mais aussi son postérieur, qu'elle trouve également particulièrement séduisant. Elle raconte :"J'ai toujours su que nous avions une incroyable connexion dès notre rencontre (Bien sûr, j'ai D'ABORD remarqué ses petites fesses dans ses jeans et la manière dont il me faisait rire." Enfin, elle termine par une déclaration d'amour pour celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie : "J'ai vite réalisé qu'il était l'homme le plus gentil, drôle et incroyable que j'aie jamais rencontré."

Félicitations aux futurs mariés !