Adoptez le style Régence avec ces tops corsets

Achetez ce top corset romantique à fleurs Dasongff pour 35,99 € sur Amazon

Avec le beau temps qui recommence à pointer le bout de son nez, vous ne rêvez que d'une chose, arborer des pièces joyeuses. Si les manteaux sont encore de mise, vous pouvez en revanche réaliser vos souhaits pour ce qui est des tops. Adoptez l'allure de Daphné des Bridgerton avec ce corset romantique à fleurs Dasongff. Son motif de roses bleues dessinées reprend fidèlement l'allure des corsets de l'époque et vous offre instantanément un style romantique à l'envie. Les rubans en satin bleu des bretelles ne font que renforcer ce sentiment. Ce top se twiste également de coutures donnant encore plus l'impression d'avoir affaire à une pièce d'époque. Son côté crop et ses bretelles s'ancrent en revanche plus que jamais en 2023 pour apporter la touche moderne indispensable. Associé à un jean délavé droit, un manteau en tweed et des baskets blanches, ce corset va faire un malheur !

2. Le top corset en simili cuir Slimbelle

Si les corsets incarnaient la noblesse, l'élégance mais également la contrainte à l'origine, leur symbolique a très largement évolué au fil du temps. Réinterprété par des créateurs innovants dans les années 1980 et 1990, il devient sexy, glamour et incarne la libération des femmes et leur prise de pouvoir. Impossible ainsi d'oublier les iconiques corsets aux seins coniques Jean-Paul Gaultier de Madonna lors de sa tournée de 1991 Blonde Ambition ou les pièces surréalistes inspirés des insectes ou même des motos de Thierry Mugler. Devenez à votre tour une femme fatale avec ce top corset en simili cuir Slimbelle. Son prix, variant entre 30,86 € et 35,99 € selon les tailles, n'est en plus pas excessif, alors ne vous privez pas !

Une version sexy et rock du corset