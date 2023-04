Adoptez une allure de petite fille sage avec ce serre-tête

1. Le serre-tête noir Coolsteelandbeyond

Cet accessoire combine les deux allures les plus en vogue du moment, soit le preppy chic et les années 2000. Détail phare des mean Girl du début du siècle à l'image de Blair Waldorf de Gossip Girl ou Cher de Clueless, le serre-tête regagne plus que jamais ses lettres de noblesse mode. Il s'inscrit pile dans la tendance schoolgirl qui fait des ravages en ce moment du côté des stars. Bella Hadid, Dua Lipa ou Kylie Jenner, elles l'ont en effet toutes adopté. Pour vous l'approprier à votre tour, procurez-vous ce serre-tête noir Coolsteelandbeyond. Il est en plus à petit prix sur Amazon. Il ne vous coûtera en effet que 11,99 €, une vraie affaire.

Prenez une allure de petite fille sage