Adriana Karembeu maman célibataire : sa fille Nina maquillée et gourmande, le bonheur à deux

Une chose est certaine : Adriana Karembeu est une maman poule. Heureuse de partager son temps libre avec Nina, sa fille née le 17 août 2018, l'acolyte de Michel Cymès a vu le rêve de toute une vie prendre forme le jour de son accouchement. C'est en effet à l'âge de 46 ans que l'animatrice de France Télévisions a pu enfin devenir maman. Et c'est un peu grâce à son ex-mari, Aram Ohanian, que cette enfant tant désirée a pu venir au monde, comme elle le confiait dans les pages de Gala. "Il m'y a encouragée. Comme j'ai eu une enfance compliquée, malheureuse, avec un père très dur, j'ai dû faire un travail sur moi pour ne plus avoir peur de la maternité. Aram m'a aidée. À force de me dire 'Toi, tu vas être maman sinon tu vas le regretter', je me suis laissée convaincre. Sans lui, je crois que je n'aurais jamais osé avoir un enfant. Je lui voue une reconnaissance éternelle", confiait-elle avec tendresse.

Un moment hors du temps entre mère et fille

Ainsi depuis sa séparation avec le père de sa fille, Adriana Karembeu partage toutes ses journées avec sa princesse, comme samedi 15 avril 2023. En effet, l'ancien top model a partagé sur Instagram des clichés très touchants de Nina. La petite fille a dans un premier temps partagé un déjeuner avec sa maman, avant de pouvoir déguster une petite sucrerie appréciée de tous les enfants : la barbe à papa. Maquillée, Nina paraît heureuse et épanouie. Un moment de complicité entre la mère et sa fille.