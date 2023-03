Adriana Karembeu dévoile le visage de sa fille Nina : "grande taille", caractère de feu... enfin tous les détails !

Le 27 décembre 2022, le monde apprenait, avec surprise, qu'Adriana Karembeu et Aram Ohanian mettaient un terme à leur histoire. Pour autant, la sublime slovaque de 51 ans ne semble entretenir aucun sentiment négatif vis-à-vis de cette situation. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa vie, une sorte de renaissance, de reconstruction. Pour marquer le début de cette étape, le modèle a même accepté de faire quelque chose d'assez inattendu... prendre la pose, avec sa fille Nina, en couverture d'un magazine.

Maman très protectrice, Adriana Karembeu est effectivement en Une de Gala avec sa fille de 4 ans. L'enfant du bonheur, elle n'y aurait jamais songé si elle n'avait pas, un jour, croisé la route d'Aram Ohanian. "Il m'y a encouragée, explique-t-elle. Comme j'ai eu une enfance compliquée, malheureuse, avec un père très dur, j'ai dû faire un travail sur moi pour ne plus avoir peur de la maternité. Aram m'a aidée. A force de me dire 'Toi, tu vas être maman sinon tu vas le regretter', je me suis laissée convaincre. Sans lui, je crois que je n'aurais jamais osé avoir un enfant. Je lui voue une reconnaissance éternelle."

Je dors avec elle comme je l'ai fait avec ma grand-mère Zlatica

Pour le bien de leur fille, pour leur propre bien, Adriana Karembeu et Aram Ohanian ont su conserver les liens nécessaires pour que la suite se fasse en bonne intelligence. Être parents, voilà qui change une vie en un claquement de doigts. "Je suis une maman fusionnelle, avoue Adriana. Pour moi, Nina représente une avalanche d'amour qui m'émeut parfois jusqu'aux larmes. Je dors avec elle comme je l'ai fait avec ma grand-mère Zlatica en Slovaquie. Je ne peux même pas me tourner dans le lit tellement elle m'enlace, donc je ne me retourne pas, c'est pas grave ! J'en profite, cette proximité va vite disparaître, elle va grandir..."

On avait, jusqu'à présent, très peu aperçu Nina, qui pose aujourd'hui fièrement en couverture du magazine Gala. Petite brune pétillante, elle aurait hérité du caractère de feu de son père, de son courage extraordinaire - "Elle n'a peur de rien"... mais aussi de la tendresse de sa maman, et de sa "grande taille" légendaire. Pour rappel, Adriana Karembeu mesure 1m85, dont 1m24 de jambes. Les chiens ne font pas des chats...

Retrouvez l'interview d'Adriana Karembeu dans le magazine Gala, n°1552, du 9 mars 2023.