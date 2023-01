Adriana Karembeu maman divorcée : doux moment de tendresse avec sa fille Nina

Depuis le 27 décembre 2022, Adriana Karembeu est une nouvelle femme. Désormais séparée de son mari Aram Ohanian, la grande blonde peut s'atteler à refaire sa vie. Pour autant, retrouver l'amour n'est visiblement pas au goût du jour. En plus de ses allers-retours professionnels entre la France et le Maroc la belle slovaque doit également s'occuper de sa fille Nina, âgée de 4 ans et demi. Pour celle qui a longtemps attendu avant de devenir maman, il est hors de question que cette nouvelle situation familiale ait un impact quelconque sur le bien-être de sa progéniture.

Aussi, Adriana Karembeu passe toujours autant de temps, voire plus, en compagnie de sa fille. Ce lundi 16 janvier 2023, la mannequin s'est d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour immortaliser un moment plein de tendresse. En story, elle a posté une photo d'elle et de sa fille, allongées dans un lit. Main dans la main, les doigts entrelacés, mère et fille partagent un moment de calme et de fusion, en se faisant un câlin. En fond sonore, on peut entendre un titre très évocateur : Heaven de Matt Bomer. Sagement endormie, la petite Nina a les paupières closes et sa tétine à la bouche. Une scène qui fait chaud au coeur...

Des ex en bons termes

Pour rappel, Adriana Karembeu et Aram Ohanian étaient en couple depuis presque 12 ans. Le 14 juin 2014, à Monaco, le couple s'était officiellement dit "oui" pour la vie. Une union qui n'aura finalement duré que huit ans malgré tout l'amour et le respect liée à cette relation. Pour le bien-être de leur fille, l'homme d'affaires et l'ambassadrice de la Croix Rouge ont décidé de se quitter en bons termes. "Douze années magnifiques passées ensemble... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée. (...) L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina", écrivait Adriana Karembeu sur son compte Instagram au moment de l'annonce.

Pour l'instant, aucun des deux anciens époux n'a précisé les raisons exactes de cette séparation et nul ne sait s'ils le feront un jour...