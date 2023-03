"Les gens changent..." : Adriana Karembeu divorcée d'Aram, elle s'exprime sur leur séparation et sa vie de célibataire

Après douze ans de relation, Adriana Karembeu et Aram Ohanian ont décidé de divorcer. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe et qui avait été annoncée par le top model le 27 décembre 2022 sur Instagram. Parents de la petite Nina née en 2018, le couple semble avoir gardé de très bons rapports comme l'a confié la jolie blonde de 51 ans aux journalistes du magazine Gala. Ainsi, on apprend que la séparation a été décidée d'un "commun accord" et que leur plus grande volonté est de préserver leur fille. "Même si c'est culpabilisant par rapport à un enfant, mieux vaut lui donner l'exemple de parents heureux à distance l'un de l'autre qu'ensemble en train de se déchirer. J'ai vécu le couple dysfonctionnel avec mon père et ma mère. Je sais que j'ai respiré quand ils ont divorcé", a révélé l'ex de Christian Karembeu.

Si elle reconnait avoir été "heureuse du matin au soir" avec Aram Ohanian, Adriana Karembeu reste floue sur les causes de leur rupture. Elle explique : "Les gens changent. Les situations aussi. D'autres envies peuvent surgir. Et si ça ne va plus, pourquoi devrait-on se sacrifier ? Ce n'est jamais agréable de se dire au revoir mais une relation qui se termine, cela n'est pas forcément négatif."

Je veux surtout profiter de ma solitude

Installée à Monaco, le mannequin va également régulièrement au Maroc où se trouve son ex-époux. Depuis sa rupture, elle réapprend à vivre en solo et a retrouvé de nombreux contrats qui font qu'elle a d'ores et déjà un planning bien rempli. "Je me partage entre Marrakech, où vit le père de ma fille, et surtout Monaco. (...) En ce moment, je n'arrête pas, j'ai pas mal de contrats dans la mode. Et je continue d'être ambassadrice de la Croix-Rouge et de présenter des émissions avec Michel Cymes", a-t-elle expliqué.

Très bien seule, Adriana Karembeu ne cherche pas l'amour et préfère profiter de son célibat (pour le moment !). "Le temps n'est pas encore venu d'y penser" indique-t-elle. Et d'ajouter : "Quand on est célibataire, on découvre à nouveau la façon dont les autres nous perçoivent et ça peut être plaisant. Mais pour l'instant, je veux surtout profiter de ma solitude." Une nouvelle vie qui semble parfaitement convenir au mannequin slovaque.