Adrien Quatennens accusé de violences par sa femme : une main courante a fuité

Le couple - formé par Adrien Quatennens, député et coordinateur de La France Insoumise, et son épouse Céline - a réclamé mardi 13 septembre 2022 dans un communiqué commun "le respect" de sa "vie privée" après la révélation dans Le Canard Enchaîné du dépôt d'une "main courante" par l'épouse du numéro 2 de LFI après "une dispute".

"Suite à une dispute après avoir annoncé sa volonté de séparation, Céline Quatennens a déposé une main courante en précisant aux policiers qui l'ont entendue qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait de suites judiciaires à cette main courante et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse", écrit le couple dans un communiqué transmis par l'avocate d'Adrien Quatennens.

Céline et Adrien Quatennens disent avoir appris "par voie d'avocats" que le parquet s'était ensuite saisi des faits, regrettant que la main courante ait "fuité immédiatement"."Comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile que nous entendons réaliser à l'amiable", écrivent-ils. "Nous entendons protéger notre vie privée et celle de notre famille, et demandons le respect pour retrouver le chemin de l'apaisement", ajoutent-ils.

Contacté par l'AFP, le parquet de Lille s'est refusé à tout commentaire. Il faut toutefois préciser, comme le souligne La Voix du Nord, que "dans le cadre des nouvelles dispositions contre les violences conjugales, les policiers qui entendent une victime, même sur la base d'une main courante, doivent ensuite réunir les informations apportées par le ou la plaignante et transmettre le tout dans le cadre d'un PV judiciaire aux magistrats du Parquet". C'est donc la procédure normale qui a été employée dans le cas Quatennens.

"Je ne peux que déplorer qu'une main courante intervenue dans le cadre d'une séparation ait pu faire l'objet d'une diffusion publique contre la volonté expresse et exprimée de son épouse", a affirmé maître Jade Dousselin, l'avocate du député de la 1ère circonscription du Nord. Elle n'a pas fourni de détails sur les faits signalés dans la main courante. D'après Le Canard enchaîné, cette nouvelle ébranle le parti Insoumis, déjà fragilisé par l'affaire Eric Coquerel.

Depuis toujours très discret sur sa vie de couple

Considéré comme l'un des fidèles lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique de 32 ans s'est fait remarquer sur la scène médiatique par son aisance orale très maîtrisée. Il a toujours verrouillé sa vie privée mais s'était laissé aller à quelques confidences sur son intimité en 2017 pour le magazine Society. Au détour d'une phrase sur son parcours et notamment le fait qu'il ait laissé tomber sa carrière après un BTS de management des unités commerciales, il déclarait alors : "J'ai recroisé des professeurs un peu déçus, mais dès que j'ai eu l'occasion de travailler pour avoir la vie que je souhaitais avec celle qui est devenue ma femme, je l'ai fait." Il se décrivait comme un homme marié qui est "tombé amoureux de sa femme très fort".

Adrien Quatennens est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier.