Affaire conclue : Cette énorme erreur d'un acheteur qui lui a coûté très cher...

Depuis le mois d'août 2017, François Cases Bardina a rejoint l'équipe d'acheteurs de l'émission Affaire conclue, présentée par Sophie Davant. Très professionnel, l'homme a pour habitude de se positionner sur des objets très rares et prestigieux et n'hésite pas à faire flamber sa caisse quand il a un coup de coeur. Mais parfois, son sens de la délicatesse lui fait cruellement défaut. Le 15 septembre 2020, à l'occasion d'un prime spécial patrimoine, l'antiquaire a provoqué un gros malaise sur le plateau en cassant un objet très précieux...

Philippe, un vendeur anonyme originaire de Mulhouse était venu faire estimer et vendre une sublime montre faisant la taille d'une horloge ! Une oeuvre d'art signée Jean-Charles de Castelbajac et estimée par l'experte à environ 400 euros. Ce jour-là, tous les acheteurs présents ont tenté leur chance dans la salle des enchères. Originale et très colorée, la montre a été l'objet de nombreux échanges, tous les professionnels étant vivement intéressés. Mais c'était sans compter sur la maladresse de François Cases Bardina... Voulant voir l'objet de plus près, le brocanteur s'est donc approché et a décidé de l'essayer comme une ceinture. Immédiatement, l'oeuvre s'est brisée en deux et le malaise s'est alors installé sur le plateau, comme on peut le voir dans la vidéo publiée par Voici.

Une erreur qui a coûté cher !

"Oh m*rde ! Je crois qu'elle est cassée... On peut pas la réparer ?", ont demandé les autres acheteurs impuissants face à cette scène. Très gêné, François Cases Bardina a vite compris qu'il allait devoir payer cette fameuse montre brisée par ses soins. "Cher François, t'es obligé de faire une enchère là maintenant. Tu casses tu payes !", s'est d'ailleurs exclamé l'un de ses collègues.

C'est finalement dans l'entraide et la bonne humeur que cette séquence s'est conclue. Solidaires de leur ami, tous les acheteurs présents ont souhaité donner un peu d'argent au vendeur. Au final, Philippe est reparti avec une belle enveloppe de 800 euros, soit le double du prix de base estimé ! Un mal pour un bien pour cet homme qui ne pensait pas repartir avec une telle somme.