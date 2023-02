François Cases Bardina (Affaire conclue) en couple et inséparable de sa chérie : photos de leur duo complice

Restaurateur et brocanteur, François Cases Bardina s'est tourné vers l'ébénisterie dès l'âge de 15 ans, une voie qu'il a suivie pour travailler avec et pour son père. Son CAP et son Bac professionnel en poche, il s'est ensuite spécialisé dans la restauration et le vernis au tampon et a fait ses armes auprès de nombreux antiquaires ou collectionneurs. Ce n'est finalement qu'au début de l'année 2006 que François Cases Bardina lance son propre business, une boutique où il vend bien sûr des objets rares et de valeur mais où il offre également des services de restauration. Celle-ci est installée à Neuilly Plaisance depuis 2008.