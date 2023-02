Djamel Bentenah (Affaire conclue) méconnaissable à 25 ans : il est le sosie d'un immense chanteur !

Depuis plus de trois ans, Djamel Bentenah fait les beaux jours de l'émission Affaire Conclue, diffusée sur France 2. Toujours très bienveillant, souriant et surtout très investi, l'homme à la longue chevelure rebelle est devenu un visage emblématique du programme. Il faut dire que son look original et élégant fait toujours beaucoup parler, que ce soient ses collègues ou les internautes. Un sujet de discussion étonnant qui amuse énormément l'antiquaire. D'ailleurs, ce dernier ne se prive jamais de partager des petites pépites sur ses réseaux sociaux.

Il y a trois ans, en février 2020, Djamel Bentenah s'était emparé de son compte Instagram pour y publier deux photos d'archive. Sur les clichés, il apparaît beaucoup plus jeune. Sa chevelure en revanche, est toujours la même. "Nostalgie quand tu nous tiens !!!", a-t-il légendé cette publication. Grâce aux hashtags utilisés, on peut également apprendre que l'homme avait 25 ans sur ces photos souvenirs. Avec cette coupe digne des Jackson 5, l'antiquaire a une nouvelle fois soulevé les foules. Un internaute a même trouvé son parfait sosie : "Quelle beauté ce Djamel... au 1er abord, je croyais que c'était Julien Clerc !!". "J'aurais craqué", "Magnifique !", "Charismatique jusqu'à ce jour", "Beau gosse !", peut-on également lire dans la section réservée aux commentaires.