Djamel Bentenah (Affaire conclue) en couple : pourquoi il ne souhaite pas se marier avec sa compagne

Depuis septembre 2019, il est l'un des acheteurs incontournables d'Affaire Conclue (France 2). Djamel Bentenah fait partie de l'équipe de l'émission présentée par Sophie Davant. Et son look original ainsi que son élégance ont rapidement fait mouche auprès du public. Sans doute est-ce l'une des raisons pour laquelle sa compagne a succombé à son charme. Une histoire d'amour sur laquelle il s'était épanché il y a deux ans, auprès de Femme Actuelle.

Si vous le croisez dans la rue, inutile de tenter de le séduire. Djamel Bentenah est un homme heureux et amoureux depuis de nombreuses années. Le propriétaire de deux magasins au marché aux puces de Saint-Ouen est en couple avec une certaine Séverine, une femme qu'il aime depuis près de dix ans. "Elle travaille avec moi depuis cinq ans. Avant elle tenait un magasin de traiteur, volaille et charcuterie, avec ses deux filles. Et quand je l'ai rencontrée, ça a été un coup de foudre tout de suite. Elle a eu un coup de coeur pour mon métier, mais il a fallu que j'insiste un petit peu parce qu'elle ne voulait pas bosser avec moi. J'avais la chance d'avoir mis de l'argent de côté, donc j'ai acheté le magasin d'en face. On travaille ensemble, mais elle a le sien et moi le mien", avait confié la star de France 2 à Femme Actuelle.

Depuis toutes ces années, Djamel Bentenah ne s'est jamais marié à Séverine. Et il n'est pas près de le faire comme il l'a expliqué à nos confrères : "Je n'ai jamais été marié, par choix." Il s'est ensuite confié sur sa vie de famille : " J'ai une fille de 35 ans, Anaïs. Elle a deux enfants : un fils de 8 ans, Raphaël, et une fille de 4 ans, Romane. J'ai aussi un fils de 31 ans, Alan, qui vit aujourd'hui à Bordeaux. Il avait commencé à travailler avec moi, mais on n'a pas réussi à bien s'entendre. Je l'ai un peu trop tiré vers moi, au lieu d'attendre que lui en ait envie."

Pour découvrir celle qui fait battre son coeur, il n'y a qu'à se rendre sur son compte Instagram. Le 12 avril dernier par exemple, Séverine et lui ont posé ensemble, complices, à la plage. Et le 22 mars, il a souhaité lui faire une belle déclaration : "Une belle journée à toutes les femmes du monde et surtout à ma femme."