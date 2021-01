Agatha Christie : Son arrière-petit-fils donne une autorisation exceptionnelle pour la série

Ce vendredi 29 janvier 2021, les Petits meurtres d'Agatha Christie font leur retour sur France 2 pour une troisième saison. Et pour l'occasion, on change tout (ou presque) ! L'enquête est cette fois menée par la commissaire Annie Gréco campée par Emilie Gavois-Kahn, avec le policier Max Beretta interprété par Arthur Dupont et la psychologue Rose Bellecour, jouée par l'actrice Chloé Chaudoye. Le feuilleton fait également un bond dans le temps : on passe des années 1930 à 1950 aux années 1970 ! Enfin, du côté du scénario, certaines modifications sont attendues...

Comme l'indiquent nos confrères de Télé Star, cette troisième saison des Petits meurtres d'Agatha Christie promet une grande nouveauté. En effet, de nouvelles intrigues feront leur apparition, validées par la famille de la célèbre autrice de romans policiers. Pour la toute première fois au monde, Sophie Révil, la productrice du programme, a obtenu de James Pritchard, l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie qui est aussi un grand fan de la série, l'autorisation de faire exister des héros qui ne figurent pas dans les livres. Aussi, Sophie Révil peut se féliciter d'avoir, après trente-huit adaptations, pu converser le label Agatha Christie en créant des histoires qui s'inspirent de la mécanique du crime créée par la femme de lettres.

Une femme commissaire pour mener l'enquête

Cette troisième saison des Petits meurtres d'Agatha Christie est axée sur l'évolution de la place de la femme dans une société post-68 encore trop machiste. Exit le commissaire Laurent (joué par Samuel Labarthe), sa secrétaire Marlène (interprétée par Elodie Frenck) et la journaliste Alice Avril (alias Blandine Bellavoir). Dès ce vendredi 29 janvier 2021, les téléspectateurs découvriront Annie Gréco, première femme nommée commissaire pour diriger une équipe masculine en 1972.

"Annie Gréco doit diriger des hommes dans cette époque où c'est compliqué pour les femmes d'avoir du pouvoir et de la considération", explique Emilie Gavois-Kahn à nos confrères de 20 Minutes. De son côté, Sophie Révil donne le ton : "Pour créer la commissaire, on a pensé à Lino Ventura, Annie Girardot et Simone Signoret." Un nouveau trio qui promet des étincelles !