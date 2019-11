Agathe Auproux divine en bikini à Dubaï : ses photos ensoleillées

Agathe Auproux ne comptait pas passer un week-end dans le froid parisien. La chroniqueuse de Touche pas à mon post et Balance ton post (C8) a donc fait ses valises et préparé son passeport afin de se rendre à l'aéroport, pour prendre un avion en direction de Dubaï. Comme à son habitude, la belle brune de 28 ans oublie tout en vacances... excepté son compte Instagram.

Ses abonnés adorent qu'elle partage ses folles aventures et elle le sait. Agathe Auproux a donc partagé en story quelques publications afin de leur faire plaisir. En légende d'une photo d'elle sans lunettes et au naturel, elle a annoncé qu'elle allait faire une séance de jet-ski. Et elle n'a pas tardé à partager une image d'elle en bikini, ses genoux posés sur le siège de son engin. Après avoir pris un bon repas, la rivale de Kelly Vedovelli s'est promenée sur une plage et a partagé une belle vidéo du paysage. Elle a fait part de son envie de rester à Dubaï tant elle aime son séjour.

Sur son fils d'actualité, c'est une photo d'elle sur un quad qu'Agathe Auproux a partagée. "J'étais en train de partir conquérir le monde mais on m'a dit que j'avais oublié le casque", a-t-elle écrit en légende.