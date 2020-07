Agathe Auproux s'offre un sac de luxe introuvable: le prix de son "buzz" Balmain

Après avoir passé quelques jours à Monaco, Agathe Auproux a fait un retour express à Paris. L'occasion pour l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste de dévoiler sur Instagram une nouvelle acquisition qui vaut une petite fortune !

La belle brune de 28 ans aime beaucoup la mode. Sur ses réseaux sociaux, Agathe Auproux prend soin de bien s'habiller et de s'apprêter avant de poster des photos. De temps à autre, elle identifie les marques qu'elle porte afin que ses abonnés puissent, dans la mesure du possible, s'offrir certains des vêtements qu'elle s'achète. Mais certaines tenues et certains accessoires sont malheureusement sans aucun doute bien trop chers pour la plupart de ses abonnés.

Mardi 30 juin, c'est un nouveau sac que la jeune femme a dévoilé en story Instagram. Un accessoire signé Balmain qu'elle a choisi en cuir matelassé rose. "Sac B-Buzz 23 en cuir de veau rose. Bandoulière amovible et ajustable en cuir, fermeture par bouton-pression, poche intérieure zippée, logo Balmain en métal doré, finitions dorées", peut-on lire en description de l'article, en se rendant sur le site officiel de la marque de luxe. On peut également découvrir qu'il faut dépenser pas moins de 1 690 euros pour pouvoir se l'offrir. Bien qu'hors de prix, ce modèle s'arrache puisqu'il n'est plus en stock pour le moment. Celles qui sont prêtes à débourser cette somme exorbitante devront donc attendre le réapprovisionnement !

Le 25 juin dernier, c'est une sublime robe beige signée Prada qu'Agathe Auproux avait dévoilée sur ses réseaux sociaux. Elle avait craqué pour cette pièce lors d'une séance de shopping et avait déboursé 1 390 euros. Une robe qu'elle pourra éventuellement mettre lors d'une soirée avec son compagnon. Le 11 juin dernier, elle a en effet confirmé qu'elle était en couple en dévoilant une photo sur laquelle un jeune homme et elle descendaient des escaliers, main dans la main, dans un style vestimentaire décontracté. Discrète à propos de sa vie privée, Agathe Auproux n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son cher et tendre, dont on sait tout juste qu'il réside à Monaco.

Elle profite de ses vacances avant sa rentrée qui s'annonce chargée. "Cet été, je vais kiffer, avancer l'écriture de mon second livre, bosser sur Insta (...), bien préparer la rentrée. À la rentrée, je reviens à la télé. (...) Normalement vous allez être contents, j'espère en tout cas. Je communiquerai dessus en temps voulu", a-t-elle récemment écrit en story.