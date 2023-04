Ahmed Sylla évoque en toute transparence sa sexualité : "Beaucoup de personnes se sont posées la question"

Ahmed Sylla est de retour sur scène avec un tout nouveau one man show intitulé Origami. Invité de l'émission Sept à Huit le 16 avril 2023 face à Audrey Crespo-Mara dans Le portrait de la semaine, l'humoriste de 33 ans évoque sans complexe un sujet pourtant sensible et très intime : sa sexualité. La journaliste a publié un extrait de leur entretien sur sa page Instagram.

A la suite d'un compliment d'Audrey Crespo Mara qui souligne à quel point il joue "incroyablement bien les femmes", Ahmed Sylla explique : "Je me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que j'ai rien besoin de refouler. Je sais que je suis hétéro, je sais que j'aime les femmes... Ça peut être très bizarre, même pour mes parents. Au début, c'était très bizarre. 'Est ce qu'il essaye de nous faire passer un message ? Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose ?' Et je sais que beaucoup de personnes se sont posées la question. Mais, non."