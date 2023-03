Juliette Binoche : Sa fille Hannah Magimel à ses côtés aux César, elle a bien changé ces dernières années

Juliette Binoche est une actrice accomplie de la scène française et n'a plus rien à prouver à personne dans le domaine cinématographique. L'illustre comédienne, qui célèbre en ce jeudi 9 mars 2023 ses 59 ans, a également été épanouie dans sa vie privée puisqu'elle est devenue maman à deux reprises. La première fois, c'était en 1993 puisqu'elle a eu un fils répondant au prénom de Raphaël. Ce premier enfant est issu de son union avec le plongeur professionnel André Hallé, avec qui elle entretenait alors une relation.

Mais après quelques années et une rupture, Juliette Binoche avait retrouvé l'amour en la personne de Benoît Magimel. Elle forme alors un couple emblématique du cinéma tricolore avec le célèbre acteur. En 1999, elle donne naissance à une petite fille cette fois, prénommée Hannah. La relation entre les deux parents se consume, jusqu'à une inévitable séparation en 2003. Depuis, l'actrice française est beaucoup plus discrète sur sa vie sentimentale. Mais une chose est sûre, elle reste très proche de ses deux enfants, qui ont bien grandi depuis leurs naissances particulièrement médiatisées !

Un "copié-collé" de sa mère

C'est notamment le cas d'Hannah, que l'on a pu voir en compagnie de ses mamans ces dernières années, comme en attestent les photographies présentes dans notre diaporama. En janvier 2018 par exemple, la fille de l'actrice du film Les Amants du Pont-Neuf et de l'acteur de Pacifiction : Tourment sur les Îles était aux côtés de sa mère au Ministère de la Culture à Paris. On avait ainsi pu l'apercevoir, tout comme les photographes présents, avec Juliette Binoche lorsque cette dernière recevait son trophée du "French Cinema Award Unifrance".

Rebelotte beaucoup plus récemment, le 24 février dernier plus précisément. En effet, Hannah Magimel était également présente... à la cérémonie des Césars 2023 qui a une nouvelle sacré son père, Benoît Magimel ! Une soirée magique, qui se déroulait à l'Olympia, où l'on peut voir sur les clichés la jeune femme assise à côté de sa mère, qui a beaucoup fait parler d'elle de par son intervention auprès de Jamel Debbouze notamment. On a ainsi pu constater son évolution physique, elle qui ressemble un peu plus chaque jour à sa célèbre maman !