Jamel Debbouze recadré par Juliette Binoche aux César : l'actrice explique son intervention et son mécontentement

Tout le gratin du cinéma français avait rendez-vous à l'Olympia hier soir pour la 48e édition des César. Une soirée présidée par Tahar Rahim et animée non pas par un maître de cérémonie mais neuf. Une grande première !

Au commencement de la soirée, Jamel Debbouze , grand habitué des César pour les avoir déjà présidés en 2013 au théâtre du Châtelet, a fait le show. Des rires, il y en a eu dans l'assemblée mais certains ont été moins sensibles que d'autres à ses punchlines.

Lors de sa prestation, Jamel Debbouze s'est attaqué aux films d'auteur, livrant ses conseils décalés pour maximiser le nombre d'entrées. Ajouter des effets spéciaux, avoir recours à des avions comme dans Top Gun : Maverick, ou bien à des ninjas, moins coûteux niveau budget. L'époux de Mélissa Theuriau a alors ciblé Juliette Binoche et plus précisément le film Avec amour et acharnement, réalisation de Claire Denis sortie en août 2022 et dans laquelle on retrouve également Vincent Lindon au casting. Juliette Binoche s'est alors levée, interrompant Jamel Debbouze pour lui exprimer son mécontentement. Un moment marquant de la 48e cérémonie des César, tout comme l'intervention d'une activiste écologiste qui a interrompu la soirée et décontenancé Ahmed Sylla alors sur scène avec Léa Drucker.

Suite à son intervention aux César, Juliette Binoche a publié un long texte sur Instagram, afin de s'expliquer. "Bravo Benoît je suis si heureuse pour toi et bravo lumineuse Virginie, une soirée remplie par l'émotion avec l'intervention de Golshifteh, si déchirante", débute l'actrice, en s'adressant à son ex Benoît Magimel et Virginie Efira qui ont respectivement remporté les César de Meilleur Acteur et Meilleure Actrice.

De la tolérance, et un peu d'appréciation des différences

"Je n'ai pas pu m'empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d'auteur, même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre, les films d'auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s'exprimer", poursuit ensuite Juliette Binoche.



"Non ! Désolé Jamel avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d'accord pour te laisser dénigrer ce cinéma là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, c'est trop facile. Le cinéma d'auteur apporte un regard singulier, parfois nouveau, des tangentes différentes, qui a parfois des difficultés à trouver son public, qui fait moins d'entrées qu'Astérix, mais qui le trouve aussi. Et c'est bien comme ça. Donc non pas de ricanement. De la tolérance, et un peu d'appréciation des différences", complète l'actrice qui conclut avec une pointe d'humour :"T'as de la chance que je ne sois pas la soeur de Will Smith (en référence à la gifle de Will Smith aux Oscars ndlr) ;-) Morale de l'histoire : on ne peut pas dire n'importe quoi (même aux Césars !? Ben ouais)."