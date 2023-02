Juliette Binoche retrouve son ex Benoît Magimel : les parents d'Hannah réunis avec style avant les César

La date fatidique approche. Le 24 février 2023, le cinéma français sera célébré à l'Olympia avec la cérémonie des César présidée cette année par Tahar Rahim. En attendant la victoire, les heureux nommés se sont retrouvés au Fouquet's à Paris ce lundi 5 février 2023. Durant cette occasion cinéphile et glamour, deux stars françaises se sont retrouvées : Juliette Binoche et Benoît Magimel.

Les deux acteurs ne sont pas simplement liés par le 7e art et le film Les Enfants du siècle de Diane Kurys (1999) qui revient sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset. Séparés depuis 2003, ils ont eu une fille ensemble, Hannah, qui se dirige vers le métier de comédienne. Une jeune fille qui va soutenir ses parents vers la victoire, sa mère étant nommée pour sa performance dans Ouistreham d'Emmanuel Carrère, tandis que son père a décroché une nouvelle nomination pour Pacifiction d'Albert Serra, une oeuvre qui en cumule 9 au total.

Le photocall du dîner du Fouquet's a également immortalisé la venue de Louis Garrel. Acteur et réalisateur de L'Innocent, il n'est pas peu fier des 11 nominations de son film. Il aurait pu lui aussi croiser son ex-compagne et mère de leur fille Oumy, Valeria Bruni-Tedeschi. Cette dernière est en lice pour son long métrage Les Amandiers - dans lequel Louis Garrel joue également - mais on imagine que face au scandale qui a frappé son oeuvre en raison des accusations qui pèsent sur l'un de ses acteurs, Sofiane Bennacer, elle préfère rester dans l'ombre.

Parmi les autres films qui ont brillé par le nombre de leurs citations aux César, se distingue aussi La Nuit du 12 de Dominik Moll (10 nominations). L'acteur Bastien Bouillon fait ainsi partie des nommés de la catégorie meilleur espoir masculin. Rebecca Marder, révélation de la réalisation de Sandrine Kiberlain, Une jeune fille qui va bien, a également brillé lors de la séance photo et s'affirme comme une comédienne de plus en plus réclamée.

La 48e cérémonie des César du cinéma, vendredi 24 février 2023 en direct et en clair sur Canal+.