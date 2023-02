Jamel Debbouze au top avec Mélissa Theuriau : couple rayonnant, conquis par un célèbre pâtissier

En story sur Instagram, le chef Yazid Ichemrahen a écrit un message fort en émotions après sa soirée au Grand Rex le 9 février 2023 : "Je regardais à 11 ans Jamel Debbouze dans ma chambre quand j'étais au foyer. Et là, je suis sur le tapis rouge avec lui à l'avant-première de mon film." Celui qui a remporté en 2014 le titre de Champion du monde des desserts glacés vient en effet d'assister à la projection d'À la belle étoile, long métrage retraçant son parcours et l'humoriste-star a coproduit l'oeuvre avec la productrice Laurence Lascary.

Mélissa Theuriau, productrice de documentaires particulièrement engagés, ne pouvait donc pas rater cette avant-première et a posé avec son célèbre mari Jamel. Elle était rayonnante comme à son habitude avec le père de Léon et Lila, prenant également la pose avec l'acteur qui joue le premier rôle, un vidéaste connu sous le pseudo Just Riadh, plus précisément Riadh Belaiche. Réalisé par Sébastien Tulard, ce film a offert un joli rôle à l'un des 3 plus célèbres Inconnus, Pascal Légitimus.

La séance de cinéma a compté sur la venue d'une autre figure de la pâtisserie, Pierre Hermé, accompagné de son épouse Valérie Franceschi. Les comédiennes Claudia Tagbo et Alix Benezech, les rappeurs Dinor et Mokobé Traoré ont également participé à l'événement, croisant l'expert en musique Raphäl Yem et celle qui s'épanouit autant en chanteuse qu'en journaliste et présentatrice, Kareen Guiock Thuram, venue sans sa moitié Lilian.

Just Riadh dans la peau de Yazid Ichemrahen

À la belle étoile, au cinéma le 22 février 2023, raconte l'histoire vraie de Yazid Ichemrahen. Depuis son plusjeune âge, il n'a qu'une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. D'Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.