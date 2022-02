Yazid Ichemrahen : L'ex de Sarah Lopez est en couple avec une Miss !

Après plusieurs histoires d'amour avec des personnalités bien connues du grand public, le voilà de nouveau en couple. En effet, il n'est pas un coeur à prendre ! Yazid Ichemrahen, célèbre pâtissier sacré Meilleur Ouvrier de France et même champion du monde, file désormais le parfait amour avec... une Miss ! C'est sur les réseaux sociaux que les amoureux s'affichent au grand jour.

L'heureuse élue du coeur de Yazid Ichemrahen s'appelle Cécile Wolfrom. Cette superbe brune aux yeux marrons, étudiante en sixième année de pharmacie, est connue pour avoir été élue Miss Alsace 2021 puis être arrivée deuxième dauphine de Diane Leyre, notre Miss France 2022. Elle n'a pas remporté la couronne ni l'écharpe de la grande gagnante, mais Cécile Wolfrom semble plus heureuse que jamais. Et pour cause, elle a trouvé l'amour en la personne de Yazid Ichemrahen, comme elle l'indique sur Instagram. Dimanche 30 janvier 2022, lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés en story, la belle de 24 ans est interrogée sur sa vie amoureuse. Ainsi, à la question de savoir si elle est en couple, elle répond par une simple photo d'elle et son compagnon qu'elle enlace en terrasse d'un restaurant.

Une officialisation discrète pour le couple qui s'affiche pourtant ensemble depuis quelques jours. Samedi 28 janvier 2022, la veille de cette annonce, Yazid Ichemrahen et Cécile Wolfrom ont passé la soirée ensemble au Bang Bang, un restaurant festif et branché situé dans le huitième arrondissement de la capitale. De son côté, le charmant brun publie aussi quelques photos avec sa compagne, laquelle a manqué de chuter en direct lors de l'élection de Miss France 2022 sur TF1, sur le réseau social de partage d'images.

Rappelons qu'avant de filer le parfait amour avec la jolie Miss, Yazid Ichemrahen a été en couple avec la Sarah Lopez, candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story (saison 10, en 2016), et a vécu une belle idylle avec Farah Benguigui, directrice artistique, qui n'est autre que l'une des deux filles de la réalisatrice engagée Yamina Benguigui.