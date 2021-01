Yazid Ichemrahen est en couple avec la fille d'une célèbre réalisatrice

Yazid Ichemrahen a rapidement tourné la page. Le grand chef pâtissier de 29 ans qui a fréquenté un temps en 2020 la candidate de télé-réalité Sarah Lopez, est désormais dans une relation très sérieuse avec une autre jeune femme à la carrière bien différente. En effet, Yazid a cette fois craqué pour Farah Benguigui, directrice artistique, qui n'est autre que l'une des deux filles de la réalisatrice politique engagée Yamina Benguigui.

Yazid et Farah se sont découverts de nombreux points communs et viennent de rendre leur relation officielle. En effet, la paire est apparue aux obsèques de l'ancien pilote Hubert Auriol le 18 janvier 2021. Et plus tard, Farah Benguigui a partagé une photo tirée de cette journée sur son compte Instagram, ne laissant alors plus aucun doute à sa relation avec le champion du monde de pâtisserie en 2013 et champion du monde de pâtisserie et dessert glacé en 2014.

Nous souhaitons le meilleur à ce nouveau couple.