Sarah Lopez : Rupture mystérieuse avec Yazid Ichemrahen, son beau champion du monde

Après quelques mois d'une relation amoureuse qui semblait idyllique, Sarah Lopez, vue dans Secret Story 10 en 2016, et le grand chef pâtissier de 29 ans Yazid Ichemrahen ont rompu. Une séparation bien mystérieuse et visiblement brutale comme en témoignent les mots lourds de sens publiés par les principaux intéressés sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs jours, la séparation ne fait plus de doute. Lors d'un questions/réponses sur Instagram, Sarah Lopez avait d'ailleurs officialisé la rupture en expliquant : "J'aimerais garder ça dans mon petit jardin secret. Je respecterai toujours notre histoire et cet homme. Alors je vais de l'avant et désolée si je garde ce bout là pour moi. Car je suis quelqu'un qui vous doit la vérité à chaque fois. Mais pour une fois je garde ça dans mon coeur J'espère que vous me comprenez." Les causes de leur séparation n'ont donc pas été divulguées.

Même mystère du côté de celui qui a travaillé pour Philippe Conticini, Joël Robuchon et Thierry Marx. Le champion du monde de pâtisserie en 2013 et champion du monde de pâtisserie et dessert glacé en 2014 a pour sa part réagit aux propos d'un de ses abonnés qui s'en est pris à son ex-compagne issue de la télé-réalité. "On vous a fait souffrir sentimentalement.. vous êtes encore malheureux aujourd'hui, et je ne m'explique pas cette brutale rupture en voyant votre ex tout sourire, dansant, riant, etc... je me permets de vous dire que je trouve cette attitude irrespectueuse vis-à-vis de vous... un peu de pudeur svp", a écrit l'internaute. Ce à quoi Yazid Ichemrahen a répondu : "Chacun se remet comme il veut. L'essentiel est d'être heureux et de se respecter. La vie est courte profitons de chaque minutes." Toujours en story de son compte Instagram, le 30 décembre 2020, le séduisant gourmand a aussi reposté une citation : "Tu sais qu'une personne est une bonne rencontre ...quand lorsque tu imagines vivre sans elle tu ressens toujours de l'amour et jamais de la haine."

Les deux amants font donc route à part et ne souhaitent pas divulguer les raisons de leur séparation. Dommage...