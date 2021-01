Obsèques d'Hubert Auriol : sa compagne Soumia Malinbaum forte avec les filles du pilote

Le 18 janvier 2021, de nombreuses personnalités se sont déplacées au Temple de l'Oratoire du Louvre, à Paris afin de rendre hommage à Hubert Auriol. Sa famille et ses proches étaient présents pour cette belle cérémonie. La compagne de l'ancien pilote, Soumia Malinbaum, était là pour cet instant forcément difficile. Elle était épaulée par ses soeurs, dont Yamina Benguigui, venue avec son compagnon Philippe Dupuis-Mendel.

Les filles d'Hubert Auriol, Julie, Jenna et Leslie, ont également été photographiées lors des obsèques. L'animateur Bernard Montiel était parmi les invités, tout comme l'éternel ami de l'ancien vainqueur du Paris-Dakar : Denis Brogniart. Le pâtissier Yazid Ichemrahen, le pilote de moto Philippe Monneret, l'homme d'affaires Jean-Claude Blanc, le journaliste Gérard Leclerc et son épouse Julie étaient présents afin de rendre hommage à Hubert Auriol. Cendrine Dominguez et Cyrille Eldin étaient également invités de ces obsèques.

Hubert Auriol est décédé soudainement à l'âge de 68 ans, le dimanche 10 janvier 2021. Véritable légende de la moto, plusieurs fois vainqueur du Paris-Dakar et homme de télé, son décès a été un véritable choc. Les premières informations disaient que le premier présentateur de Koh-Lanta (TF1) était mort d'un accident cardio-vasculaire. Sa mort prématurée pourrait également être causée par la pandémie. Comme l'a confié son ami et adversaire, Cyril Neveu, Hubert Auriol serait décédé après contracté la Covid-19. "Le coronavirus a fini par le terrasser, mais il était déjà bien malade avant...", a-t-il expliqué au Parisien.