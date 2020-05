Yamina Benguigui : Nouveau succès au Festival de Cinéma Vues d'Afrique

Dans le nouveau numéro de Paris Match, qui sort ce 7 mai, Yamina Benguigui a accordé une interview. L'occasion pour la réalisatrice de donner de ses nouvelles après s'être illustrée lors de la 36e édition du Festival international de cinéma Vues d'Afrique, qui s'est tenu à Montréal, entre les 17 et 26 avril 2020.

Yamina Benguigui se trouve confinée à Paris en famille, avec son mari et une de ses filles, Farah. La réalisatrice de 65 ans a décidé de mettre à profit ce temps passé à la maison : "Chaque jour, quatre-vingt-dix minutes de marche, cuisine et appels aux aînés pour rompre leur solitude dans le cadre de l'opération Paris en Compagnie", a-t-elle expliqué à nos confrères, tout en confiant attendre avec impatience de pouvoir enfin "embrasser [s]a mère, [ses] soeurs et [ses] frères".

Déjà lors du Festival du film francophone d'Angoulême, qui s'était tenu en août 2019, Yamina Benguigui s'était illustrée en présentant son documentaire Le Dernier Poumon du monde : un film consacré au mystère et à la dangerosité des tourbières découvertes au Congo en 2017, qui renferment près de trente milliards de tonnes de carbone. Une véritable bombe environnementale si elle venait à être relâchée dans l'atmosphère...