Mort de Hubert Auriol : Denis Brogniart, Laurent Delahousse... pluie d'hommages

RIP. La famille de Hubert Auriol a annoncé sa mort ce dimanche 10 janvier 2021. Il avait 68 ans. Il est décédé à l'hôpital de Garches, "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie".

Il était principalement connu pour avoir été le triple vainqueur du Dakar, deux fois à moto (1981 et 1983) puis en auto (1992). Celui qu'on surnommait "l'Africain", non seulement parce qu'il était né en 1952 en Ethiopie, mais aussi en raison des succès rencontrés sur les pistes du célèbre rallye-raid, avait ensuite été nommé directeur du Dakar, de 1995 à 2004.

Le grand public le connaissait également pour son passage à la télévision. Il avait en effet été le premier présentateur de Koh-Lanta, avant de céder sa place à Denis Brogniart à partir de la deuxième saison.

L'annonce de sa mort a déclenché une avalanche d'hommages sur les réseaux sociaux. Laurent Delahousse se souvient d'une "personnalité très attachante" et Cécile de Ménibus regrette un champion "souriant, accueillant, passionnant et passionnés". De son côté, Denis Brogniart loue un homme "bienveillant, fédérateur, humble et altruiste". Jean Todt, Roger Zabel, Alexia Laroche-Joubert ou encore Christophe Dechavanne, tous partagent leur peine. Tous ont également des mots pour ses trois filles, Julie, Leslie et Jenna.