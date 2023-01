Mélissa Theuriau in love de Jamel Debbouze : elle filme un moment spécial de son Numérobis d'amour

Le 30 janvier 2023, TF1 a choisi de diffuser l'épisode live des aventures d'Astérix et Obélix qui a explosé le box office (plus de 14 millions d'entrées en 2002) réalisé par Alain Chabat, Mission Cléopâtre, soit deux jours avant la sortie du nouvel opus mis en scène cette fois par Guillaume Canet, L'Empire du milieu. Long métrage culte qui a conquis la France entière (et a rassemblé hier soir 5 millions de téléspectateurs), il a littéralement fait exploser la carrière de celui qui incarne Numérobis, Jamel Debbouze. Il a eu donc l'occasion de se revoir dans cette superproduction, sous l'oeil attendri de son épouse Mélissa Theuriau.

Chez les Debbouze-Theuriau, c'était donc soirée pop-corn avec Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre sur TF1 ce lundi. On imagine que ce n'est pas la première fois qu'ils regardent ce film qui date déjà d'il y a vingt ans mais Mélissa Theuriau a capté un joli moment lors de cette récente diffusion. Elle a observé son mari Jamel regarder une des scènes de ce long métrage, durant laquelle l'impériale Cléopâtre incarnée par Monica Bellucci ordonne à son architecte Numérobis de construire le plus grand et beau palais du monde pour concurrencer César, sous l'oeil désapprobateur de l'ennemi du jeune architecte, Amonbophis (Gérard Darmon). En légende de sa story sur Instagram, la productrice de documentaires écrit "Numérobis" accolé d'un joli coeur (voir le diaporama).

Vingt ans plus tard, les architectes d'un couple qui dure

À l'époque de la sortie de ce film, Jamel et Mélissa ne s'étaient pas encore rencontrés. Leur coup de foudre aura lieu en 2007 au cours d'un festival. Dans 50 Minutes Inside, il confiait : "Il m'est arrivé exactement la même chose que mon personnage Numérobis qui a eu le coup de foudre avec Adriana Karembeu. C'était très fulgurant. Ce n'était pas prévu." Cette anecdote semble faire écho au savoureux sketch de l'humoriste avec le top model lors de la cérémonie des César. Mariés depuis 2008 et formant un couple sans nuage, le fondateur du Marrakech du rire et l'ancienne présentatrice de Zone interdite sont aujourd'hui parents de Léon Ali, né le 3 décembre 2008 et Lila Fatima Brigitte, née le 28 septembre 2011.