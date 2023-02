Diaporama : Jamel Debbouze au top avec Mélissa Theuriau : couple rayonnant, conquis par un célèbre pâtissier

37 / 37

Jean Dujardin durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d’années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage World premiere at the Grimaldi Forum in Monaco on 9 February 2023 of the film "Les gardiennes de la planète" directed by Jean-Albert Lièvre and narrated by J. Dujardin. This film is inspired by Heathcote Williams' poem, "Whale Nation". It takes us to Greenland, Mexico, Argentina, Polynesia, Brittany, the Mediterranean and Normandy, South Africa, Australia, Tonga, Kamchatka, Antarctica, Hawaii and Norway. The story begins with a humpback whale stranded on a remote shore. As a group of men and women organise its rescue, we discover the extraordinary story of cetaceans, citizens of the world's oceans, essential to the planet's ecosystem for over 50 million years. The film will be released on 22 February. © BestImage