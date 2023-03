Nicolas Sarkozy en deuil : Carla Bruni, ses trois enfants... soutiens inconditionnels aux obsèques de son père

Un dernier adieu, difficile, pour notre ancien président de la République. Le jeudi 9 mars 2023, Nicolas Sarkozy a assisté à l'enterrement de son père, Pal Sarkozy de Nagy Bocsa, décédé le 4 mars à l'âge de 94 ans. Les obsèques ont été organisées en l'église Saint-Jean Baptiste de Neuilly-sur-Seine. Pour donner de la force à l'homme politique, de nombreuses personnes s'étaient déplacées jusque dans les Hauts-de-Seine. Carla-Bruni Sarozy et sa fille, la petite Giulia, évidemment, mais également des amis et proches du défunt et de tous les membres de sa famille.

Du côté Sarkozy, on retrouve ainsi les deux aînés que notre ancien Président a eus avec Marie-Dominique Culioli, Pierre et Jean. Ce dernier est venu accompagné de ses enfants, Solal (13 ans) et Lola (bientôt 11 ans). Nicolas Sarkozy a également reçu le soutien inconditionnel de ses trois frères Olivier - l'ex-mari de Mary-Kate Olsen -, Guillaume et François ainsi que celui de sa soeur Caroline. Une fratrie unie dans la douleur, plus que jamais. Etaient également présents aux funérailles : Didier Barbelivien et sa femme Laure, Nadine Morano, Isabelle et Patrick Balkany, Consuelo Remmert, Vincent Bolloré, Jean-Daniel Lorieux, Isabelle Saporta et Brice Hortefeux.

Repose en paix

C'est Carla Bruni-Sarkozy qui s'était chargée d'annoncer la mort de Pal Sarkozy de Nagy Bocsa, le 5 mars 2023. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse avait partagé plusieurs photographies de son beau-père, indiquant la date exacte du drame et lui souhaitant simplement de "reposer en paix". Né le 5 mai 1928 en Hongrie, à Budapest, Pal Sarkozy n'entretenait pas des relations toutes roses avec ses enfants puisqu'il avait quitté le foyer sur un coup de tête alors que Nicolas Sarkozy n'avait que 5 ans. Tout le monde s'est, pourtant, réuni à Neuilly-sur-Seine pour lui dire un ultime "au revoir". C'est un deuil supplémentaire, douloureux, pour l'ensemble du clan. Il y a 5 ans, en 2017, déjà, Andrée Mallah - la maman de Nicolas Sarkozy - quittait notre Terre à l'âge de 92 ans. Toutes nos condoléances...