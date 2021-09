Mary-Kate Olsen divorcée d'Olivier Sarkozy : leur maison en vente, il va empocher un gros chèque

Maintenant que son divorce avec Mary-Kate Olsen est acté, Olivier Sarkozy s'attelle à la vente de leur manoir new-yorkais. Comme l'a rapporté le New York Post le 30 août 2021, les ex-époux avaient acheté cette demeure ensemble en 2014, après deux ans de relation. Finalement, l'ancienne actrice et styliste de 35 ans a dû céder sa part au banquier français dans le cadre des négociations de leur divorce, finalisé en janvier dernier.

Le demi-frère de Nicolas Sarkozy et celle qui était alors sa fiancée avaient acheté cette "maison de ville" de Manhattan pour 13,5 millions de dollars. Le Français de 52 ans en demande aujourd'hui 11,5 millions de dollars, soit environ 9,7 millions d'euros, qui lui reviendront entièrement. Bien qu'il s'agisse d'un bien exceptionnel, sa vente n'est pas gagnée pour autant.

Située dans le quartier de Turtle Bay, cette maison de cinq étages, faisant plus de 800 mètres carrés, avec un paisible jardin partagé (chose rare à New York), date de 1921. D'autres célébrités ont vécu entre ces murs : l'actrice Katharine Hepburn, le compositeur Stephen Sondheim, la journaliste Dorothy Thompson ou encore l'éditeur Maxwell Perkins (qui a travaillé avec F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway). Après l'avoir achetée en 2014, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen avaient initié des travaux de rénovation et s'étaient installés dans des maisons louées non loin de là en attendant.

Finalement, le couple n'a jamais vécu dans sa maison ! L'annonce immobilière précise aujourd'hui que le bien est "prêt pour l'architecte", ce qui signifie que des travaux conséquents sont à prévoir pour terminer son aménagement.

Une séparation brutale

Pour rappel, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen ne se sont pas vraiment quittés en bons termes. Après 4 ans de mariage, la styliste avait déposé une demande de divorce en urgence en avril 2020, en plein confinement. Cette dernière avait affirmé que son mari avait mis fin subitement à la location de leur appartement de Gramercy Park, loué pour 29 000 dollars par mois. L'ancienne star de La Fête à la maison était alors inquiète de ne pas pouvoir se reloger rapidement en pleine pandémie.

Finalement, la jumelle d'Ashley Olsen a trouvé refuse dans les Hamptons, d'où elle a finalisé son divorce. Une rupture qui aurait été causée par des styles de vie trop différents...