Nicolas Sarkozy en deuil : son père est décédé à l'âge de 94 ans, Carla Bruni lui rend un hommage émouvant

Des relations tumultueuses

Les relations entre Pal Sarkozy et son fils n'ont jamais été au beau fixe au cours de la vie du père de l'ancien président. Né le 5 mai 1928 en Hongrie, à Budapest, Pal Sarkozy est arrivé en France à la fin des années 1940 et a occupé un travail de publicitaire. Mais ce dernier avait quitté son épouse ainsi que ses trois garçons, alors que Nicolas Sarkozy n'était âgé que de 5 ans, sur un coup de tête du jour au lendemain. "Nicolas lui en voulait terriblement d'avoir abandonné sa mère. Moi qui venais d'une famille bourgeoise classique, j'écarquillais les yeux quand il me disait qu'il allait voir son père pour le contraindre de payer à sa mère a pension alimentaire", écrivait l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefaux, proche et ami de Nicolas Sarkozy, dans le journal Le Monde du 31 décembre 2020.

Pal Sarkozy a parfois pu se montrer assez critique envers son fils, notamment dans la presse. Ainsi, il n'hésitait pas à rappeler régulièrement qu'il était le "plus petit" de ses enfants et qu'il était "un élève médiocre" au cours de ses études. Après avoir quitté la mère de Nicolas Sarkozy, il s'est marié à trois autres reprises. Personnalité fantasque, il était également peintre et avait annoncé la grossesse de Carla Bruni alors que le couple n'avait toujours pas officialisé l'arrivée de la petite Giulia.