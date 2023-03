Aidez votre enfant à se développer de façon autonome grâce cette aire de jeux !

L'aire de jeux Wickey

Wickey est une entreprise spécialisée dans les tours de jeux. En Europe, près de 500 000 jardins, sont équipés d'une aire de jeux de cette marque ! Elles trouvent même leur place dans des espaces publics selon la norme EN 1176. Wickey a donc su développer la confiance des consommateurs grâce à des aires de jeux ludiques fabriquées avec des matériaux de qualité.

L'aire de jeux TurboFlyer est dotée d'un bac à sable, d'une balançoire, d'une échelle ainsi que d'un toboggan avec raccordement à l'eau. Vos enfants pourront s'amuser l'été tout en se rafraîchissant en même temps !

La tour de jeux est extrêmement stable pour éviter que la structure ne penche. L'entreprise prête une attention particulière à la sécurité de vos enfants. Les matériaux sont sans danger afin que vos enfants puissent jouer en toute sérénité sans risquer de se faire mal. Les essences de pin et de sapin utilisées rendent les équipements robustes et plus durables.

Concernant le toboggan et quelques détails de l'aire de jeux, vous pourrez choisir parmi 3 coloris : bleu, rouge ou vert en fonction de vos préférences.

Achetez dès maintenant votre aire de jeux Wickey, à 629€ sur Amazon !